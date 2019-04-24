Çocuk Bayramı'nda 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Karaada'nın kuzeydoğusunda 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Karaada'nın kuzeydoğusunda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Hareketli lastik bot tespit edilerek durduruldu. İçerisindeki 18 Filistin, 8 Suriye ve 4 Irak uyruklu (22 erkek, 4 kadın, 4 çocuk) olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.