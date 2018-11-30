Çocuk doktorundan antibiyotik uyarısı

Dr. Aydın Erdemir, antibiyotiklerin çocukların barsak florasını bozabildiğini belirterek, “Barsak florasının bozulması çocuğun ilerde kalp hastalığı, obezite, diyabet gibi hastalıklara daha yatkın olmasına yol açabiliyor” uyarısında bulundu.

Doktorun hastalanan çocuğa antibiyotik gerekip gerekmeyeceğine, hangi antibiyotiğin verileceğine çocuğunuzun şikayetlerine, fizik muayene bulgularına, gerekirse laboratuvar sonuçlarına göre karar vereceğini anlatan Dr. Erdemir, “Antibiyotikler tüm dünyada sık kullanılan ilaçlardandır ve antibiyotik kullanımı açısından ülkemiz birinci sırada yer almaktadır. Buda ülkemizde akılcı antibiyotik kullanımının yetersiz olduğunu göstermektedir. Akılcı antibiyotik kullanımı için uygun dozda, uygun sürede, hastalığı tedavi edebilecek en uygun maliyetli ve dar spektrumlu ilacın seçilmesi gerekmektedir. Antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılması gerektiğini, viral enfeksiyonlarda işe yaramayacağını, hatta zararlı olacağını unutmamak gerekir. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı, son yıllarda antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların gelişmesine ve tedavide ciddi zorluklara, hatta hastaların bir kısmının kaybedilmesine yol açmaktadır. Ayrıca gereksiz kullanılan veya gereğinden fazla geniş spektrumlu güçlü antibiyotiklerin çocukların böbrek, karaciğer, barsak gibi organlara zarar verebilmektedirler” dedi.

"Gerçekten gerekli ise kullanılmalı"

Antibiyotiklerin çocukların barsak florasını bozabildiğine dikkat çeken Dr. Erdemir, “Barsak florasının bozulması çocuğun ilerde kalp hastalığı, obezite, diyabet gibi hastalıklara daha yatkın olmasına yol açabilmekte ve bu etki diğer nesillere de aktarılabilmektedir. Bu nedenle gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır. Ülkemizde reçetesiz antibiyotik satışının engellenmesi antibiyotik kullanım oranını düşürmüş olsa da henüz yeterli değildir. Anne babaların antibiyotik için doktora baskı yapması, viral enfeksiyon düşünülse bile ailenin kontrole gelemeyeceğinin düşünülmesi veya üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenir korkusu ile doktorun antibiyotik yazması, ailenin her ihtimale karşı evde antibiyotik bulunsun diye düşünmesi ve hekim viral enfeksiyon düşünse bile hekimden antibiyotik yazmasını istemesi, ailelerin enfeksiyonları birkaç gün içinde geçmeyince hemen antibiyotiğe başlaması ve antibiyotik olmadan enfeksiyonun geçmeyeceğine inanmaları, bazı polikliniklerde hasta sayısının çok fazla olması ve doktorun hasta ile yeteri kadar ilgilenememesi gibi birçok sebeple gereksiz ya da uygun olmayan antibiyotikler kullanılabilmektedir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunluğunun sebebinin virüsler olduğunu ve virüslerin sebep olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının gereksiz olduğunu unutmamak, doktora antibiyotik yazması için baskı yapmamak, doktora danışmadan antibiyotik kullanmamak gerekmektedir. Doktorunuz bakteriyel bir enfeksiyon düşünüp antibiyotik başladıysa, doktorunuzun önerdiği dozda ve sürede kullanmanız gerekmektedir” diye konuştu.