Çocuk evinde yıl sonu sevinci

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılan yılsonu gösterisinde; 5-6 yaş grubu öğrencileri ‘‘Bebeklerim'' temalı baleyi, 4 yaş grubu öğrencileri ‘‘Topacım'' temalı dansı, 6 yaş grubu öğrencileri ‘‘İpli Kukla'' temalı dansı ve 5 yaş grubu öğrencileri ‘‘Robot'' temalı dansı sahneledi.

6 Yaş sınıfına diplomalarını veren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mezuniyet pastasını minik öğrencilerle birlikte kesti. ‘‘Oynarım da Oynarım'' şarkısını söyleyip neşe içinde dans eden öğrenciler, programın sonunda İzmir Marşını söyledi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdürü Dr. Sara Kefi, 4 Yaş Sınıfı Öğretmeni İlgen Oflu, 5 Yaş Sınıfı Öğretmeni Emre Bilek ve 6 Yaş Sınıfı Öğretmeni Funda Erol Cinbaz'a, Dans-Bale Eğitmeni Gülhan Güzen Tutar'a, Müzik Öğretmeni Oğuzhan Çakırefe'ye ve çocuk evi personeline emekleri için teşekkür etti. Başkan Gürbüz; ‘‘Sevgili öğrencilerimize ve ailelerine güzel, mutlu bir gelecek diliyorum''dedi.

Kültür merkezinin fuayesinde 'Sanat Etkinlikleri' kapsamında öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi.