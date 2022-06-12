Çocuk festivalinde anaokulu müjdesi

Bornova Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi ve Çocuk Festivali'nde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir'de 65 yeni bağımsız anaokulunun yapılacağının müjdesini verdi ve tatil döneminde yaz okullarının açılacağını söyledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi ve Çocuk Festivali, Bornova Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. "Erken Çocukluk için Erken Yatırım" sloganı ile yola çıkılan festivalde farklı ve güncel konu başlıklarında alanında uzman akademisyenler, eğitmen kadrosunun oluşturduğu 12 atölye aracılığıyla deneyim ve bilimsel çalışmalar paylaştı. Programın açılışında konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, erken çocukluk eğitiminin önemine değindi. Türkiye'de son dönemde okul öncesi eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atıldığının altını çizen Yentür, İzmir'de 65 yeni bağımsız anaokulunun yapılacağının müjdesini verdi ve tatil döneminde yaz okullarının açılacağını belirtti. Erken çocukluk dönemi eğitiminde öğretmenlerin rolüne dikkat çeken Yentür, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesinin önemini aktardı. Yentür ayrıca eğitim sürecinin önemli bir parçası olan ebeveynlere yönelik halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslardan bahsetti. Yentür, geleceğin aydınlık dünyasını inşa eden öğretmenlere ve Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi ve Çocuk Festivali programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Renkli etkinlikler

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru da erken dönem çocukluk eğitiminin önemini anlattı. Nöroloji Uzmanı Dr. Olcay Karaca, beyin temelli öğrenmenin özelliklerinden bahsederek etkili öğrenme ve öğretme süreçlerini ele aldı. Protokol konuşmalarının ardından festival, Erken Çocukluk Sempozyumu ile başladı. Tufan Candemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyuma İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Dr. Olcay Karaca konuşmacı olarak katıldı. Anne Baba Eğitimi Sempozyumu'da ise Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Ayben Demirkaya tarafından Erken Çocuklukta Ebeveyn Sınır Geliştirme Becerileri Eğitimi, Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Selahattin Anık tarafından Erken Çocuklukta Gelişim Basamakları Ebeveyn Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. Festival, Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Atölye Çalışmaları ile devam etti. Bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öte yandan Bornova Anadolu Lisesi bahçesinde Erken Çocukluk Bahçe Etkinlikleri de gerçekleştirildi. Etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin açılış programına İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlane Akdeniz, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, Bornova İlçe Şube Müdürü Mustafa Okur, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Dr. Olcay Karaca, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.