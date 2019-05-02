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Çocuk istismarıyla ilgili skandal paylaşıma imza atan kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyada çocuk istismarıyla ilgili yaptığı skandal paylaşım nedeniyle büyük tepki çeken Mesude Işın Taner, gözaltına alınmasından sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.



“Çolpan Işın Taner” isimli hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir.” diye yazan Mesude Işın Taner, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili skandal paylaşıma imza atan kadın, mahkemeye sevk edildi. “Çolpan Işın Taner” isimli hesabından "Yılanın başı küçükken ezilmelidir" diyen Mesude Işın Taner, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.



Kadın ilk ifadesinde, yaşam koçluğu yapmadığını, pişman olduğunu ve paylaşımı sildiğini ifade etmişti.

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