Çocuk istismarıyla mücadelede örnek karar: ‘Çocuk Masası' kuruluyor

Son günlerin gündemi çocuk istismarıyla mücadele konusunda Bayraklı Belediyesi, kurulacak "Çocuk Masası" aracılığıyla çocuklara ve ailelerine destek olacak. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi mayıs ayı ilk meclis toplantısında CHP grubu tarafından gündeme eklenen 'Çocuk Masası' kurulmasına yönelik madde oy birliğiyle kabul edilerek, komisyonlara sevk edildi.

Çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Grup Başkan Vekili Yeşim Tekoğlu tarafından CHP'li meclis üyelerinin imzasıyla başkanlık makamına sunulan yazılı önerge, komisyonlara havale edildi.

Tekoğlu, maddenin hukuk, Ar-Ge, çocuk ve gençlik, sosyal işler, kültür-eğitim, madde bağımlılığı komisyonlarında görüşülmesini istedi. Oy birliğiyle geçen maddenin, gelecek rapora göre bir başka mecliste oylanacağı belirtildi. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Masası oluşturulacak ve burada uzman kişiler tarafından sorunların çözülmesi noktasında ailelere ve istismara uğramış çocuklara her türlü destek verilecek.

Öte yandan, nisan ayı ilk meclisinde kurulan uyuşturucuyla mücadele komisyonunun ismi, madde bağımlılığıyla mücadele olarak değiştirildi. Gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde kısa değerlendirme yaparak, şeffaf belediyecilik anlayışından ödün verilmeyeceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Söylediğimiz her projenin arkasındayız. Vatandaşımızın bir kuruşunun hakkını sormak, vatandaşımıza bütçemiz ve kaynaklarımız ölçeğinde hizmet götürmek benim boynumun borcu. Bu noktada hiçbirinden ödün vermediğimizi ve vermeyeceğimizi önümüzdeki süreçte de göreceksiniz” dedi.