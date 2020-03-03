Çocuk kitapları yazarı Ali Ellikci, Çeşmeli çocuklarla buluştu

Yaşamını İzmir'in Çeşme ilçesinde sürdüren çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, Namık Kemal İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

Çeşme Namık Kemal İlkokulu öğretmeni Seher Selvi İleri'nin düzenlediği, "Bir Kitap, Bir Yazar" adlı etkinlikte, çocuk kitapları yazarı Ali Ellikci, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yazarla buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, önceden edindikleri "Uzaylı Vikki" adlı öykü kitabı ile yazarlık konusunda merak ettiklerini sordu.

Yazar Ellikçi, çocukların sorularına yanıt verirken okumanın yararlarını da anlatarak, şöyle konuştu:

"İlkokul yıllarında başlayan bendeki okuma tutkusu ortaokulda yazma hevesine dönüştü. Yazdıklarımı yerel bir gazetenin çocuk sayfasına gönderdim. Şiirlerimi ve öykülerimi gazetede okuyunca çok mutlu olmuştum. Böylece yazma serüvenim başladı. İyi yazabilmek için çok okumak gerekir. Çok okuyan bireyler hemen her konuda bilgi sahibi olduklarından akıcı ve düzgün konuşurlar. Bu tür insanlar toplumda saygı görürler."

Söyleşinin ardından yazar Ali Ellikci, kitabını imzaladı.