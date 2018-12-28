Çocuk mahkumlara yılbaşı eğlencesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuklar için cezaevinin spor salonunda yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk tutuklu ve hükümlüler, düzenlenen yılbaşı eğlencesinde eğlendi. Cezaevinin spor salonunda etkinliğinde çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Aliağa Belediye Başkan Yardımcı Mehmedali Özkurt, Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak, Anadolu Basın Yayın Birliği Ege Bölge Başkanı Gazeteci Ali Erol Diker ile Cezaevi kurum müdürleri ve ailelerin yer aldığı etkinlikte açılış konuşmasını Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temür yaptı.

"Bir eğitim yuvası"

Temür yaptığı konuşmada, çocukların eğitim ve iyileştirmeleri amacıyla, kurumda birçok çalışmalar yapıldığını belirtti. Temür, "Kurum, dışarıdan bir cezaevi gibi gözüküyor; ancak kurumumuzun içerisine giren, bu şekilde bizimle birlikte olan, zamanı ayıran, vaktini ayırıp kurumumuza gelen herkesin söylediği bir konu var; 'Sizin kurumunuz bir eğitim yuvası'. Bu eğitim yuvası hissini verdiren başta çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz demeden çocuklarımıza; sizin veremediğiniz, uzakta kaldığınız sevgiyi, ilgi ve alakayı, değeri, birey olmayı, topluma ve kendisine faydalı olmayı amaç edilen, milli ve manevi değerleri özümsemiş, gelecek kaygısı olan, şuurlu bir gençlik için çaba harcıyoruz. Kurumumuza sayısız teşekkürler geliyor. Burada yaptığımız eğitim çalışmalarında çocuklarımızda değişiklikler olduğunu ziyarete gelen anne ve babalar tarafından fark ediliyor" dedi.

Gönüllerinde eğlendiler

Müdür Vural Temür, şöyle devam etti:

Bu kurumda, yaptığımız 2018 yılı çalışmalarından kısaca bilgi verirsek; 38 konferansa 3 bin 226 çocuk, 14 konsere bin 645 çocuk, 9 tiyatro oyuna bin 90 çocuk ve 8 turnuvaya bin 424 çocuk katılmıştır. Yine 2018 yılı içerisinde, açıköğretim ortaokulu, lisesi ve fakültesi sınavlarına 504 çocuk katılmıştır."

Temür'un konuşmasının ardından Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerden oluşan halk oyunları ekibi, zeybek gösterisi sundu. Ritim kursu öğrencileri de, darbukaya adeta şov yaptı ve herkesin beğenisini kazandı.

Sahneye çıkan; Mustafa Devren, Halil Akgün, Pelin Taneli isimli şarkıcılarda çocukları coşturdu. Çocuk mahkumlar, kendilerini sahneye atarak gönüllerince dans ederek bir yılın stresini attı. Daha sonra sahne çıkan İbrahim Kılıç, saz çalarak etkinliklere katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Etkinlik, çocukların yaptıkları el emeği ürünlerin katılımcılara hediye edilmesiyle sona erdi.