Çocuklar, Foça'yı 167 kilo hafifletti

'Bir Varmış Bir Yokmuş' ve 'Sıfır Atık' projeleri kapsamında İlkokul öğrencileri, Foça kıyılarında çevre temizliği yaptı. Öğrenciler 167 kilogram çevre atığı topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü, Foça Belediyesi, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Orman Vakfı, İMEAK Deniz Ticaret Aliağa Şubesi ve TURMEPA Deniz Temiz Derneği işbirliği ile ilkokul öğrencilerine çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla Foça'da düzenlenen kıyı temizliğinde, çevre ilçelerden 150, ilçeden 540 öğrenci 167 kilogram çevre atığı toplandı.

Temizliğin ardından Foça Belediyesi Karakum Plajı Sosyal Tesislerinde toplanan küçük çevrecilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan ikramlar dağıtıldı. Çocuklara yönelik müzikli eğlencenin ardından etkinlik sonra erdi.

Kıyı temizliği sonrası Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Sevgili çocuklar, çevremizi temiz tutmak konusunda özenli davranmalıyız''dedi. Başkan Gürbüz, etkinlikte emeği geçen tüm katılımcı gruplara ve kurumlara teşekkürlerini iletti.