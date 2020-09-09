Çocuklar için resimlediği kitapla ödül kazandı

Altun, resimlediği "Zor Balık" isimli kitapla ilk kez verilen bu ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasında, ‘Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu' ödülünü kazananlar açıklandı. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde yarı zamanlı Öğretim Elemanı ve Yüksek Lisans öğrencisi Uğur Altun, resimlediği bir balığın gözüyle çağın sorunu zorbalığı anlatan “Zor Balık” isimli kitapla “Başarı Ödülü” kazandı. Önemli sanatçılar ve akademisyenlerden Ercan Akyol, Ilgım Veryeri Alaca, Mustafa Delioğlu, Can Göknil, Tan Oral, Emre Senan, Umut Südüak ve Başak Ürkmez'den oluşan jüri, son iki yıl içerisinde ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çocuk kitapları arasından başarılı olanları ödüllendirdi.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan genç tasarımcı Uğur Altun, kendisinin resimlediği Büşra Tarçalır Erol'un yazarı olduğu kitabın ele aldığı öyküyü de anlattı. Altun, “Kıpkırmızı mercanların arasında yaşayan Zor Balık, başkalarıyla alay etmeyi çok seven, kendini böyle güçlü hisseden bir karakter. Bir gün bir balıkçı teknesinde karşısına turuncu gözlü bir kedi çıkıyor. Zor Balık'ın bu yeni arkadaşı, onu güç ve yalnızlık üzerine düşündürürken denizlerdeki hayatını da çok değiştiriyor. Etrafındakilere zorbaca davranan bu balığın öyküsüyle zorbalık ve güçlü olma isteği arasındaki ilişki irdeleniyor. Kitabın sonunda zorbalığı tanımlayarak bu tür davranışlar karşısında nasıl davranmamız gerektiğine dair öneriler de yer alıyor. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan zorbalık üzerine düşündüren Zor Balık, 5 yaş ve üzeri çocuklar için. Ben de çizimlerimle hikayeye zenginlik katmayı amaçladım. Bu yıl ilki düzenlenen böyle önemli bir yarışmada ödül kazandığım için de çok mutluyum” dedi.

Uğur Altun, geçtiğimiz yıl da “Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı” ile 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'u kazanan isim olmuştu. Altun, geleneksel kıyafeti ile Tarihi Kemeraltı sokaklarında 30 yıla yakın mesir macunu satan ve 3 yıl önce yaşamını yitiren “Mesirci Dev Amca” lakaplı 2 metre boyundaki Abdullah Ruchan'dan esinlenerek ambalaj tasarımına imza atmıştı.