Çocuklar kampüste buluştu

Çocuklar, matematiksel ve geometrik algılarının gelişmesi amacıyla gerçekleşen etkinlikte, hem oynadı hem de yeni objeler üretti.

6-10 yaş arasındaki çocukların İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsünde buluştuğu, çocukların renk ve sayı algısı ile matematik ve geometriyi de görselleştirmelerini sağlayan atölye çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. YÖK onayıyla geçtiğimiz yıl ‘çocuk üniversitesi' unvanını alan İEÜ'nün ev sahipliğinde yapılan atölye, yaz aylarında da farklı içeriklerle devam edecek.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Songül Yasemin Özgün, çocukların zihinsel gelişimi için örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Etkinlikteki temel amacımız, çocuklarımızın ince motor becerilerini geliştirmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çocuklarımız, özgürce düşünerek çeşitli şekiller ve tasarımlar oluşturdu. ‘Çocuk üniversitesi' olarak birçok yeniliği hayata geçiriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösterecek uygulamalı anaokulumuz, eylül ayında açılacak. Bunun yanı sıra çocuklarımızı kampüste bir araya getireceğimiz etkinliklerle fark oluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Çocuklarımız için de planlıyoruz”

İEÜ'den Gözde Çeviker ise “Sadece gençlerimiz ya da öğrencilerimiz için değil, çocuklarımız için de projeler üretiyoruz. Çocuklarımızı; birçok etkinliğimize, üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen festivallerin içeriklerine dahil etmeye özen gösteriyoruz. Festival çerçevesinde düzenlediğimiz bu atölye çalışması da bunun en güzel örneklerinden biri. Kampüsümüz, çocuklarımızla birlikte daha da güzel oldu” diye konuştu.