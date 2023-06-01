Çocuklara özel abiyeleri ülkenin dört bir yanına gönderiyor

Hem tasarlayıp hem de dikim yapan Bişirici, ürünlerini İzmir'den ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

Gelinliğin başkenti İzmir'de gelinlik sezonu geç başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından gelinlik sektöründe yoğunluk başladı. İzmir'de sadece çocuklar için abiye elbiseler diken Hülya Bişirici, rengarenk çocuk abiyelerini Türkiye'nin çeşitli illerine ulaştırıyor.

“Çocuklar için ürün satmak daha eğlenceli”

Sektördeki yoğunluğun yavaş yavaş başladığını ifade eden Bişirici, “Geçen seneye göre sezonumuz geç açıldı. Seçimin ikinci turundan sonra yoğunlaşmaya başladık. Burada 4-14 yaş arası çocuklara özel abiye elbiseleri tasarlayıp üretiyoruz. Ayrıca garson boy üretimimiz de var. Çocuklar için ürün satmak yetişkinlere göre daha eğlenceli. Genelde renkli, kuyruklu, fiyonklu abiyeleri tercih ediyorlar. Ürünlerimizi Türkiye'deki pek çok noktaya gönderiyoruz. Bir kadın girişimci olarak hedefim, yurt dışına da ürün ihraç edip işletmemi büyütmek” diye konuştu.

“Yetişen eleman yok”

Bişirici'nin tasarladığı ürünleri yurdun dört bir yanındaki abiye firmalarına toptan olarak ulaştıran Beraattin Şahan ise “İzmir, Türkiye'deki gelinlik sektöründe başta gelen bir il. Biz ise gelinliklerin çocuklara göre olanlarını üretiyoruz. Çocuk abiyesi ve gelinliğinde de ilk akla gelen şehir İzmir'dir. Ürünlerimizi ülkenin her noktasına gönderiyoruz. Yurt dışına da iş yapmak için çalışıyoruz. Sezon bu yıl geç başladı. Geçen yıl bu zamanlarda ürün yetiştiremiyorduk" dedi. Sektördeki sıkıntıları da aktaran Şahan, "Biz dolar endeksli çalıştığımız için her şeyi dolarla alıp TL'ye çevirerek alıyoruz. Ayrıca kalifiye eleman bulma konusunda da sıkıntı var. Türk vatandaşlarından bu işi yapan çok azaldı. Yetişen eleman yok” ifadelerini kullandı.