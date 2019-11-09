Çocuklarda çürüyen süt dişleri diğer dişleri olumsuz etkiliyor

Bengi Aydınel, çocuklarda kalıcı dişlerin sağlığını süt dişlerinin belirlediğini, o yüzden de diş çürümesine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Süt dişlerindeki çürüğün daimi dişleri de olumsuz etkileyeceğini belirten Aydınel, “Flor uygulaması diş çürüklerinin önlenmesinde çok etkilidir. Koruyucu hekimlik alanında yer alan flor jel ve vernik uygulamaları, dişleri çürükten koruyan kalkandır” dedi.

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi) Uzmanı Dr. Bengi Aydınel, çocuklarda dişlere flor uygulanmasıyla ilgili kafa karışıklıklarına ve korkulara bilimsel açıklık getirdi, uyarılarda bulundu. Diş ve kemiklerimizde doğal olarak bulunan florun içme suyu, çay, kırmızı et, tavuk ve balıkta da bulunan bir element olduğuna dikkat çeken Dr. Aydınel, "Florun, diş çürüğü oluşumunu azalttığı Avrupa ve Amerika'da kabul edilmiştir. Florlu içme suyuna bağlı zeka aktivitesinde azalma, endokrin bozukluklar gibi yan etkilerin görüldüğü çalışmalara karşın İsveç ve Yeni Zelanda'da yapılmış olan geniş çaplı çalışmalar bu yan etkileri desteklememiştir. Florun çürükten koruyucu etkisi; sistemik yolla alımından çok diş yüzeylerine direkt uygulanmasıyla görülür. Flor ajanları diş yüzeyinde faydalı minerallerin oluşumunu sağlar ve dişin dış tabakası olan mine dokusunun diş çürüğüne karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı olur. Ayrıca flor, diş çürüğüne neden olan bakterilerin aktivitelerini bozar ve çürük oluşumunu önler" diye konuştu.

Çocuklarda florlu diş macununun tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Kent Bayraklı Tıp Merkezi Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi) Uzmanı Dr. Aydınel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"500 ppm flor içeren diş macunu, 3 yaş altı çocuklarda sürüntü ya da pirinç tanesi, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda bezelye tanesi miktarında kullanılmalıdır. Süt dişlerinin bakımı, korunması kalıcı dişlerin sağlığı açısından çok önemlidir. Süt dişi çürükleri, kalıcı dişler açısından risktir, bu tablo ileride kalıcı dişlerin de çürüyeceğinin göstergesidir. O nedenle süt dişlerinde çürüğe de çürüğün ilerlemesine de izin verilmemeli, gelecekteki diş ve ağız sağlığı için gerekli önlemler zamanında alınmalıdır. Çocuk diş hekimi tarafından gerekli görülürse 3 yaş sonrası diş yüzeylerine flor verniği/jeli uygulaması yapılabilir. 6 yaş üstü karışık dişlenme döneminde en az 1000 ppm flor içeren diş macununa geçilebilir ve koruyucu uygulama olarak flor verniği, jeli ya da gargaraları uzman diş hekimi önerisiyle kullanılabilir. Bireylerin çürük risk düzeyi diş hekimlerince belirlenerek diş yüzeylerine flor ajanları uygulanabilir. Koruyucu hekimlik alanında yer alan flor jel ve vernik uygulamaları, dişleri çürükten koruyan kalkandır ve özellikle 6 yaş öncesi çocuklarda yılda 2 kez yapılmalıdır."