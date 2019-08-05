Çocuklarda dijital ekranlarda geçen süre günde 4 saati aşmamalı

Dr. Onur Aydın, dijital ekranlarla geçen sürenin günde dört saati aşmaması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın dijital ekranlara bağlı göz sağlığı problemleri yaşamaması için tamamen dijital ekran kullanımına engel olunamıyorsa bile bunu gün içinde belli saatleri kapsayan bir programa oturtmak gerekiyor" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, karnelerini alarak tatile giren miniklerin göz sağlığıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Aydın, okulların kapanması ile birlikte evde geçirilen uzun bir sürecin başladığını ifade ederek, "Bu sürecin hem ebeveynler hem de çocuklar açısından verimli geçmesi anne babaların elinde. Çağımızın furyası olan telefon ve tabletlerden çocukları tamamen uzak tutabilmeyi maalesef birçok ebeveyn başaramıyor. Çocuklarımızın dijital ekranlara bağlı göz sağlığı problemleri yaşamaması için tamamen dijital ekran kullanımına engel olunamıyorsa bile bunu gün içinde belli saatleri kapsayan bir programa oturtmak gerekiyor. Bir göz hekimi olarak ben dijital ekranlara bakarak geçirilen sürenin kabul edilebilir dilimi aşmamasını öneriyorum. Sabah ile öğle arasını kapsayan saatlerde kabaca ortalama 1 saat, üç-dört saat mola, öğlen kabaca 1 saat, yine ardından üç-dört saatlik mola, akşam ise kabaca en fazla 45 dakika yapıp saat dokuzdan sonra telefon, tablet gibi ekranlardan çocukların uzak tutulmasını tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın günlük ekranla geçireceği sürenin 3-4 saati geçmemesi ve aralarda muhakkak gözlerinin dinlendirilmesi göz sağlığının korunması için önemli" dedi.

"Çocuğun tablet ve telefona bakış şekli göz sağlığı ile ilgili ipucu verir"

"Ekrana gereğinden fazla yakın bakmak çocukların görme mesafelerini bir karışa kadar daralttığı için gözlerde yorgunluğa ve göz bozukluğuna sebep olmaktadır" uyarısında bulunan Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, "Göz sağlığını etkileyen faktörler arasında dijital ekran başında geçirilen süre kadar ekrana olan mesafe de önem arz etmektedir. Bu hususta da çocuğumuzun ekrana ortalama 40 santimetreden bakıyor olmasına özen göstermeliyiz. Ekrana gereğinden fazla yakın bakmak çocukların görme mesafelerini bir karışa kadar daralttığı için gözlerde yorgunluğa ve göz bozukluğuna sebep olmaktadır. Zaten sağlıklı gözlere sahip olan çocuk, ortalama santimetre bakış açısını kendisi olağan olarak ayarlayacaktır. Eğer çocuk ekrana gereğinden fazla yaklaşarak ya da uzaklaşarak bakmak istiyor, bakarken gözlerini kısıyor ya da gereğinden fazla açıyor, başını ekran doğrultusunda değil de farklı yönde tutarak ekranı görmeye çalışıyorsa bu çocuğumuzun görme bozukluğu olduğuna dair işarettir. Bu gibi durumları fark ettiğimizde zaman kaybetmeden göz muayenesine gelinmesini önemle öneriyoruz" dedi.

Deniz ve havuzda yüzücü gözlüğü kullanılmalı

Kalabalık havuzların göz enfeksiyonuna sebep olduğuna vurgu yapan Aydın, "Yaz tatili demek; birçoğumuz için deniz ve havuz demek, çocuklar yüzmeyi, suda vakit geçirmeyi çok seviyor. Yüzmek çocuklarımızın vücut ve motor gelişimi için çok faydalı. Burada dikkat etmemiz gereken ise iyi vakit geçirirken aynı zamanda da göz sağlığımızı korumak olmalı. Denizden ve özellikle de havuzdan gözlerimizi korumak için muhakkak yüzücü gözlüğü takmalıyız. Deniz suyunun tuzu ve havuz suyunun kloru ki havuz suyunun kloru eğer dengelenmezse gözyaşımızı çok etkilemekte ve bozmaktadır. Çocuklarımızın yaşı ne olursa olsun kuru göz ya da konjonktivitelerle sık sık karşılaşılmaktadır. Çok kalabalık havuzlarda enfeksiyon riski de fazladır ve bu havuzlar göz enfeksiyonu kapmaya en elverişli bölgelerdir" şeklinde konuştu.

Dr. Aydın, alerjilerin dikkate alınması önerisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Okul çağındaki çocuklarda yaklaşık 15 yaş öncesinde vernal konjonktivite sık görülmektedir. Haziran ayı gibi başlar, ağustos sonlarına kadar sürer. Biz buna kabaca yaz alerjisi de diyebiliyoruz. Vernal konjoktivitten korunmak için özellikle alerjik bünyesi olan çocuklarda önlem olarak şapka ve güneş gözlüğü kullanımını tavsiye ediyoruz. Problem yaşayan gözlerde alerjinin kendiliğinden geçeceği düşünülmemeli, muhakkak bir göz hekimine müracaat edilmelidir. Gözümüzde cerrahi müdahale gerektirebilecek bir hastalığımız varsa yıl içerisinde takip ve tedavileri yapılan göz kayması yani şaşılığın yaz aylarında, okullar kapalı iken yapılmasını tavsiye ediyorum. Yaz tatilindeki süreç kalıcı tedavi için son derece önemli ve uygundur. Yeni okul senesine sağlıklı bir başlangıç yapmak için yaz tatili yeterli bir zaman dilimidir ve kıymetli kullanılması çocuğun okul başarısı ve geleceği açsından olumlu etkiler oluşturulacaktır."