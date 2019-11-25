Çocuklarda obezite tehlikesi artıyor

UNİCEF'in yaptığı yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde kötü beslenmeye bağlı olarak çocuklarda obezite hastalığının görülme oranlarında artış kaydedildi. Öte yandan, sadece zengin ülkelerdeki çocuklarda görülen obezitenin şimdi gelir düzeyi düşük ülkelere de sıçradığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuklarda kötü beslenmeye ilişkin son 20 yılın en kapsamlı küresel değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre dünya genelinde, özellikle alt ve orta gelirli ülkelerde çocuklukta görülen obezite oranları yükselişe geçti.

Rapor, çocuk sağlığı ile ilgili karmaşık ve kötümser bir tablo çiziyor. Araştırmada, 5 yaşın altındaki yaklaşık 200 milyon çocuğun bir başka deyişle her 3 çocuktan 1'inin ya yetersiz beslendiği veya fazla kilolu olduğu tespit edildi. Yetersiz beslenmenin de, Afrika ve Güney Asya'daki çocukların sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Öte yandan, dünya genelinde yaşları 5 ila 19 arasında değerlendirilen en az 340 milyon ergen ile 5 yaş altındaki 40 milyon çocuğun, aşırı kilolu oldukları ortaya koyuldu. En büyük yükseliş ise 5-19 yaş grubu arasında kaydedildi. Bu grupta küresel kilo artışının 2000 yılında yüzde 10.3 ilen 2018'de yüzde 18.4'e yükseldiği belirlendi.

Obezitedeki artışın en yoğun görüldüğü bölgeler ise Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Pasifik Adaları oldu. Bu da eskiden sadece zengin ülkelerdeki çocuklarda görülen obezitenin şimdi gelir düzeyi düşük ülkelere de sıçradığını gösteriyor. Bunun temel nedeninin ise işlenmiş gıda ve içeceklerin ucuzlaması ve yaygınlaşması olduğu tahmin ediliyor.

UNİCEF'in araştırmasının çok önemli olduğunu kaydeden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Dünya çapında çocukluk ve ergenlikteki obezite oranlarındaki artış gelecek açısından son derece kaygı verici bir duruma işaret ediyor. Kötü beslenmenin aşırı kilo ve obezitedeki rolünü biliyoruz; ancak gelir düzeyinin düşmesi insanları mecburi olarak bu tip beslenmeye itiyor. Bu noktada tüm ülkelerin ve kurumların bir arada ortak çalışmalar düzenleyerek obeziteyi önleyici gerçekçi adımlar atması gerektiği ortadadır" dedi.