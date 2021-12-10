Çocuklarda obezitenin engellenmesi için Selçuk'ta önemli proje

2021 yılının son meclis toplantısında, Selçuk'ta yaşayan çocuklar için Obeziteyi Engelleme ve Yaşam Kalitesini Yükseltme Projesinin hayata geçmesi adına önemli bir adım atıldı, bu konuda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yetki verildi.

Selçuk Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında önemli bir projenin kararı alındı. Bu kapsamda, kentte yaşayan çocuklar için Obeziteyi Engelleme ve Yaşam Kalitesini Yükseltme Projesinin hayata geçmesi için adım atıldı. Selçuk Belediye Meclisinden CHP grubunun oylarıyla geçen maddeyle, protokol imzalanması için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yetki verildi.

İmzalanacak protokolle, Selçuk'ta yaşayan 7-15 yaş arası çocukların özellikle pandemi sürecine bağlı olarak hareketsiz ve aktivitesiz kalması, buna bağlı olarak çocuklarda kilo artışları sebebiyle söz konusu proje hayata geçecek. Çocukların almış olduğu fazla kilolardan antrenör eğitiminde kurtulması ve daha sağlıklı kuşaklar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Sengel, "Bu proje ile obeziteye karşı çocuklarımızın sağlığına dair 'biz de varız' diyen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.