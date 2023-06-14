Çocuklardan ‘çevreci' defile

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesinde hizmet veren Beyaz Köşk Anaokulu'nun öğrencileri, çevre konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla karton, çöp poşeti, atık kağıt ve pet şişe kullanarak giysiler tasarladı. 3-6 yaş arasındaki çocuklar, hayal güçlerini kullanarak hazırladıkları kıyafetleri ‘Geri Dönüşüm Defilesi'nde sergiledi. Okul bahçesinde düzenlenen defile, ailelere de keyifli ve heyecanlı bir gün yaşattı.

İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu'nda her ay farklı bir konuda proje etkinlikleri çerçevesinde çeşitli atölye ve tasarım çalışmaları gerçekleştiren çocuklar, okul öncesi öğretmenleri Merve Yıldırım, Merve Öztekin ve Seray Songür'ün destekleriyle aileleri ile birlikte kendi kostümlerini tasarladı. İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu Müdürü Ezgi Oral, çocukların becerilerini, sosyal ve kişisel gelişimlerini artıracak etkinlikler düzenlemeyi temel öncelik olarak gördüklerini söyledi. Geri Dönüşüm Defilesi'nin de bunun çok güzel bir örneği olduğunu belirten Oral, “Geri dönüşüm konusu, yaşanabilir dünya ve sağlıklı bir çevre için çok önemli. Etkinliğimizde, çocuklarımızın bu konudaki bilinç düzeyini artırmayı hedeflerken hayal güçlerini de geliştirmeyi istedik. Etkinliğimiz çok başarılı geçti. Çocuklarımız da biz de çok mutlu olduk. 3-6 yaş arası dönem, öğrenmenin çok hızlı olduğu ve kişisel gelişimin temellerinin atıldığı bir süreci kapsıyor. Bu dönemi verimli kullanmak, çocuklarımızın gelecek dönemdeki başarısı ve temel ilgi alanlarının şekillenmesi açısından çok önemli. Anaokulunun önemi de burada ortaya çıkıyor” dedi.

Ön kayıtlar devam ediyor

Önümüzdeki eğitim dönemi için hazırlıklarını sürdürdüklerini, anaokuluna ön kayıt sürecinin de devam ettiğini aktaran Oral, “İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde hizmet veren, 36-72 aylık çocuklarımızın eğitim gördüğü Beyaz Köşk Anaokulu'muzda, ön kayıtlar 23 Haziran'a kadar sürecek. Yeni dönemde anaokulumuzda 72 çocuğumuz eğitim görecek. Anaokulumuz, proje temelli okul öncesi eğitim programı sayesinde çocuklarımıza eğlenerek öğrenecekleri, ayrıcalıklı bir eğitim imkanı sunuyor. Erken kayıt avantajlarından yararlanmak isteyen aileler, 0232 488 82 22 numaralı telefonu arayarak ya da cocukuniversitesi@ieu.edu.tr adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilir” diye konuştu.