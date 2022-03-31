Çocuklarının gözü önünde eşini darp eden koca, eşini suçladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'yu (25) iki çocuğunun gözleri önünde kendisini darp edip, bıçaklayan eşi T.Y. (27) hakkında, Khodajou'nun şikayetini geri çekmesinin ardından tahliye kararı verildi. İlk kez hakim karşısına çıkan T.Y., “Eşim önce sehpa ile daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla bana saldırdı. Ben elini tutmaya çalıştım” dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde yaşayan T.Y. ile eşi Khadijeh Khodajou arasında 18 Eylül 2021'de saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. T.Y., 1'i engelli 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. T.Y., balkona kaçan eşinin peşinden giderek, burada da başına sehpayla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Y. ise tutuklandı. Khodajou'nun dövüldüğü anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yürütülen soruşturmanın ardından T.Y. hakkında 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. T.Y. hakkında hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu çerçevesinde değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Görevsizlik kararını inceleyen Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti. Dosya ağır ceza mahkemesinde kabul edildikten sonra Khodajou, sanık eşi T.Y. hakkındaki şikayetini geri çekti.

Khodajou'nun şikayetini geri çekmesinin ardından T.Y.'nin geçtiğimiz günlerde tahliye kararı verildiği öğrenildi. Ancak farklı bir suçtan cezası olduğu için tutuklu olan T.Y., bugün Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. T.Y. davaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı tarafından okunan iddianamenin ardından T.Y.'ye söz verildi. Khodajou'yu yaralamadığını savunan T.Y., “Ben eşimi yaralamadım. Eşim önce sehpa ile daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla bana saldırdı. Ben elini tutmaya çalıştım. Bu sırada başını duvarlara vurdu. Kendisini yaralamadım” dedi.

T.Y.'nin ardından ifade veren tanık N.G., “Sanığı hiç tanımıyorum. Olay günü balkonda yaşananları gördüm. Erkek şahsın kadına vurup balkondan atmaya çalışıyordu. Daha sonra etraftakiler yukarı çıkıp kadını adamın elinden aldılar” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Khodajou'nun şikayetini geri çekmeye yönelik olan dilekçesini okudu. Mahkeme heyeti, suçun niteliğinin değişmesi sebebiyle T.Y.'ye ek savunma için yeniden söz verdi. Bir önceki savunmasını tekrar eden T.Y., duruşmalardan bağışık tutulma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve sanığın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar vererek davayı erteledi.