Çökertilen 'Baybekler' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' çerçevesinde, İzmir merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan toplam 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir'in kuzey ilçelerinde 'Baybekler' olarak tanınan 19 çete üyesi de Bergama Adliyesine sevk edildi.

Ülke genelinde 6 Aralık günü düzenlen ‘Silindir Operasyonu' çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir'in Bergama, Aliağa, Dikili ve Kınık ilçelerinde faaliyet yürüten ‘Baybekler' diye bilinen suç örgütü ile yine İzmir'de suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekeye yönelik 3 aylık yürütülen çalışmaların ardından; İzmir merkezli Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da toplamda 43 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından şüphelilere ait 60 adres ve 16 araca yönelik düzenlenen operasyonda; 39 adet tabanca, 20 adet tüfek, 1 adet dinamit lokumu, 864 adet değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, bin 43 adet uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 adet kartuş, 14 adet senet, 7 adet namlu açma aparatı, 3 adet silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerindeki suç faaliyetlerinin deşifre edilen ‘Baybekler' suç örgütü üyelerinin; ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı', ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘kasten yaralama', ‘iş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları azmettirdikleri ve işledikleri tespit edildi. Operasyonda, Baybekler suç örgütünün lideri ve yöneticileri ile birlikte tüm üyeleri, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt faaliyetleri çerçevesinde kullandıkları çiftlik evleri ile ikametlerinde yapılan aramalarda, tabancalar, tüfekler, senetler, esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Çete üyesi olduğu tespit edilen toplam 19 şüpheli, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleriyle, Bergama Adliyesine sevk edilirken, diğer şüpheliler de şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.