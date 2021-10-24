Contact'ta ödüller sahiplerini buldu

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu. Bu yıl İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar farklı coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışırken, Rusya'dan Pavel Palshin, Pkhents isimli filmiyle En İyi Kısa Film ve Öğrenci Jürisi ödüllerinin sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde 7. kez düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'ne dünyanın dört bir yanından öğrenci filmleri başvurdu. Bu filmler arasından Türkiye, Rusya, İsviçre, Belçika, Almanya, Avusturya, Malezya, Pakistan ve İran'dan 12 finalist seçildi. Her yıl sinema alanında tanınmış yönetmenler yetiştirmiş ve uluslararası başarılara imza atmış film okullarını konuk eden Contact Öğrenci Filmleri Festivali'nin bu yılki konuk okulu, Bulgaristan'dan Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi (NATFA) oldu. Festivalde şimdiye dek 45 ülkeden 61 film yarışırken, bugüne kadar 11 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu. Sadece bu yıl 2 bin başvuru alan festivalde, şimdiye kadar 22 ödül dağıtıldı. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerindeki öğrenci filmlerinin kabul edildiği yarışma bölümünün yanı sıra film gösterimleri, workshoplar ve söyleşilerle zenginleşen festival ile sinema dolu bir hafta yaşandı. Jüri üyeliklerini NATFA'dan Nina Altaparmakova ve Valeriya Krachunova-Popova, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Prof. Dr. Hasan Akbulut, Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen ile Reklam Yönetmeni Ege Tül'ün üstlendiği festivalde kazananlar belli oldu. Rusya'dan Pavel Palshin, Pkhents isimli filmiyle En İyi Kısa Film ve Öğrenci Jürisi ödüllerini kazanırken, İran'dan Nima Siavash Delay isimli filmiyle SenEDIT - En İyi Hikaye, Avusturya'dan Albin Wildner Dogwatch isimli filmiyle En iyi Sinematografi, Almanya'dan Stella Raith ise Avant Card isimli filmiyle Özel Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

"İnancınızı ve umudunuzu yitirmediniz"

Ödüller Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Kazananlar törene video mesajlarıyla katılarak ödül mutluluklarını dile getirdi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, festivalin ana hedefinin, uluslararası bir sanat atmosferi sağlamak olduğunu belirterek, “Geçen sene korona virüs salgını nedeniyle festival için toplanamamış olsak da bu yıl hepinizi burada gördüğümüz için çok mutluyuz. İnancınızı ve umudunuzu yitirmediniz. Son 1,5 yılın beklenmedik koşulları bile sanatseverlerin, hayal güçlerini her türlü engelin ötesine taşımasına engel olamadı. Uluslararasılaşma, üniversitemizin felsefesinin temel stratejik hedeflerinden biri. Contact şimdiden 7 yıllık, uluslararası bir festival haline geldi” diye konuştu.

"Mutlu bir sona geldik"

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, pandemi şartları içinde mümkün olan en iyi şekilde festival konuklarını ağırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Filmler izlendi, atölye çalışmaları yapıldı, jüri kararını verdi, ödüller dağıtıldı. Mutlu bir sona geldik. Heyecan ve ilham verici bu festivalin, hepimizi gelecekte daha fazla üretmeye ve iş birliği yapmaya teşvik edeceğine inanıyorum. Umarım bunu gerçekleştiririz” dedi. Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve Festival Direktörü Prof. Dr. Nazlı Bayram da, “Dünya hala küresel salgınla mücadele ederken, sanat ve entelektüel alışverişin yapıldığı pek çok alan boş kaldı. Bize düşen sorumluluk, bu kültürel alanların hayatta kalmasını sağlamak. Genç yönetmenlerin gözünden birçok konuyu ve duyguyu aktardıkları filmleri seyrettik. Yeniden birlikte olabildiğimiz ve film izleyebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.