Contact'ta ödüller sahiplerini buldu

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivalinde kazananlar belli oldu.

Yaşar Üniversitesinin 2014'den bu yana düzenlediği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 8. Contact Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde ödüle layık görülen filmler belli oldu. Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve 2 bine yakın başvuru yapılan festivalin finalinde; Türkiye, Rusya, Ukrayna, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Sırbistan, Çin ve Japonya'dan filmler yarıştı. Jüri üyeliklerini Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Tiyatro, Görsel-İşitsel ve Sinema Çalışmaları Enstitüsünden (IESAV) Toufic El-Khoury ve Hady Zaccak'ın yanı sıra Senarist ve Yönetmen Ayhan Sonyürek, Belgesel Yönetmeni Ebru Şeremetli ve İzmir Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Gözkara'nın üstlendiği festivale pek çok yerli ve yabancı akademisyen ve öğrenci katıldı. 4 gün boyunca festivale katılan filmlerin gösterimlerinin yanı sıra söyleşi ve atölye çalışmaları yapıldı.

Festivalin kapanış töreni Selçuk Yaşar Kampüsü Ana Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer'in de katıldığı törende ödüller sahibini buldu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin sonunda 8. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivalinde En İyi Film ödülünü Polonya'dan yönetmen Bartosz Brzezinski'nin The Howling isimli film aldı. En İyi Hikaye ödülü Sırbistan'dan Danilo Stanimirovic'in yönettiği Prokop isimli filmin oldu. Ukrayna'dan yönetmen Konoplya Oleksandra Andriyivna'nın yönettiği Well, You're A Fool Lisa isimli film En İyi Sinematografi ödülüne layık bulunurken, En İyi Yapım ödülünün sahibi ise Türkiye'den yönetmen Engin Ökmen'in yönettiği Timeless Crow isimli film oldu. Polonya'da yönetmen Anna Josinska'nın Eastern Romance isimli filmi ise Öğrenci Jürisi ödülüne layık bulundu.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, “Dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirlerimizle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Dört gün boyunca öğrencilerin çektiği filmleri izledik. Contact, bir kez daha bizleri iş birlikleri için cesaretlendirdi. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Bayram'a, hocalarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza sadece festivaldeki 4 gün için değil, 8 ay süren hazırlık çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza verdikleri desteklerden dolayı özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Festivalin misafir okulu Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Tiyatro, Görsel-İşitsel ve Sinema Çalışmaları Enstitüsünden (IESAV) Toufic El-Khoury ise, “Yaşar Üniversitesine bu harika organizasyon için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Üniversitelerin arasındaki potansiyel iş birliği için çok güzel etkinlikler. Bu organizasyonda bunu gösteriyor. Öğrencileri, akademisyenlere ve emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.