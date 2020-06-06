Çöpler dünyayı kapladı

İzmir'in Buca ilçesinde, Dünya Çevre Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza atılırken, vatandaşlar çöpleri yere atmak yerine Forbes Caddesi'nde konumlandırılan dünya haritasının üzerine yapıştırdı. Etkinlikte, dikkat çeken sonuçlara ulaşılırken, insanların kendi eliyle oluşturduğu kirlilik gözler önüne serildi.

İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'da, giderek artan çevre kirliliğiyle ilgili ilginç bir farkındalık çalışması yapıldı. En fazla yoğunluğun yaşandığı Forbes Caddesi girişine ikiye bölünmüş dünya görseli yerleştiren Buca Belediyesi, vatandaşlardan çöplerini bu panoya yapıştırmasını istedi.

İnsanların kendi eliyle oluşturduğu kirlilik gözler önüne serildi

Sabahın erken saatlerde yerleştirilen, üzerinde “Çöplerinizi yere atmak yerine buraya yapıştırın” mesajı yazan dünya panosunu gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlığın ardından çöplerle panoyu doldurdu.

Poşet, kağıt, izmarit, pet şişe gibi atıklarla dolan dünya haritasının diğer yarısı çalışma sonunda açıldı. Yarısı atıklarla, diğer yarısı ise yeşil ve maviliklerle kaplı dünya haritası, insanların kendi eliyle oluşturduğu çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Panoyu gören çocuklar, tüm canlıların sağlıkla yaşayabileceği, kirlenmemiş doğa taleplerini dile getirirken, büyüklerine, "Bize temiz bir dünya bırakın" diyerek seslendi.

Çevre gününde doğanın çığlığını çizdiler

Öte yandan, korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı haftanın bir günü belirli saatlerde sokağa çıkabilen çocuklar, izin günlerinde doğa sorunlarına dikkat çekmek için resim yaptı. Gaziemir Belediyesinin 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenlediği etkinlikte boyalarına ve hayal dünyalarına sarılan çocuklar, gördükleri çevre sorunlarını ve hayal ettikleri doğanın resmini tuvale döktü.

Belediyenin çevre dostu nesiller yetiştirmek için “Doğa için çiz” temasıyla düzenlediği etkinlikte çevre sorunlarına vurgu yapan çocuklar, herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Festival alanında açık havada düzenlenen etkinlikte; sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı gibi kurallara uyulması için gerekli önlemler alındı. Etkinliğe katılan çocukların ateşleri de ölçüldü.