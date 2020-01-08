Corendon Airlines, Altınordu'nun 'Geleceğe Uçuş' sponsoru oldu

45 ülke ve 145 havalimanına yılda 4 milyon yolcu taşıyarak Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" mottosuyla fark oluşturan Altınordu Futbol Kulübüne sponsor oldu.

Corendon Airlines ve Altınordu Futbol Kulübü arasında Türk futbolu için büyük önem taşıyan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Altınordu Futbol Kulübü Metin Oktay Yerleşkesinde yapıldı. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın ev sahipliğinde yapılan imza törenini çok sayıda medya mensubu takip etti. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, törende yaptığı konuşmada, "Corendon Airlines olarak havacılık sektöründe yenilikçi vizyonumuz, üst düzey hizmet anlayışımız, uçuş destinasyonu çeşitliliğimiz ve geleceğe yönelik planlamalarımız ile birlikte fark oluşturuyoruz. Bir Türk şirketi olarak ülkemizi yurt dışında gururla temsil ediyoruz. Toplumsal değer oluşturma vizyonumuz çerçevesinde Türk sporunun en büyük destekçilerinden biriyiz. Ülkemizde faaliyet gösteren saygın ve köklü spor kulüplerine sponsorluk katkısı sağlıyoruz. Seyit Mehmet Özkan liderliğinde fark oluşturan, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren Altınordu Futbol Kulübü'nün sponsoru olmak, kendi alanında fark oluşturan bir şirket olarak bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Birlikte turnuva organize edeceğiz"

Karaer, "Altınordu Futbol Kulübü gibi Türk gençliğine güvenildiğinde en büyük başarıların elde edilebileceğine inanıyor, bu doğrultuda Altınordu Futbol Kulübü ile iş birliği yapıyoruz. Sponsorluk desteğimizin Altınordu Futbol Kulübünün geleceğe yatırım vizyonuna ve Türk futboluna büyük katkı sağlayacağına eminiz. Çok uzun süreli olmasını dilediğimiz ‘Geleceğe Uçuş' sponsorluğumuz kapsamında; logomuz ile birlikte Altınordu Futbol Kulübü formalarında yer alacak, ileri futbol eğitimi alan gençlerimizin, yurt dışındaki uluslararası gençlik turnuvalarına katılımlarını destekleyecek, konaklama ihtiyaçlarına yanıt verecek ve birlikte turnuva organize edeceğiz. Ayrıca dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen çocukları futbol ve eğlencenin etrafında birleştiren, alt yaş futbol turnuvaları arasında çok saygın bir yere sahip olan U12 İzmir Cup'a da destek verecek, bu organizasyonun daha da renkli olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan: "Gelecek yolculuğuna başlıyoruz"

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, "Altınordu, sloganı (İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu) bu toprakların çocuklarına gelecek umudunu vermek için yola çıkan bir organizasyondur" dedi. Özkan, "İyi olmanın temel şartı süreklilik ve iyi dostlarla birlikte olmaktır. Petrol Ofisi, bizim ilk iyi dostumuz, yol arkadaşımızdı. Hemen ardından Axa Sigorta ve KİP gibi çok değerli iki dost edindik. Şimdi de Corendon Airlines ile birlikte gelecek yolculuğuna başlıyoruz. Yalnız olmadığımızı bilmek ve görmek, açıkçası bizleri çok mutlu ediyor. Bu kurumlar, bizim için formaya yapıştırılmış bir logodan ibaret değildir. Bizler, bu toprakların çocuklarını geleceğe taşımak için el ele verdik. O açıdan, attığımız her imza çok değerlidir. Corendon Airlines ile Altınordu, birbirlerine çok benzeyen iki kurum. Bu topraklarda doğup, yönünü Avrupa'ya çeviren ve spora gerçekten büyük değer veren Corendon Airlines'i yanımızda görmek bizleri çok mutlu etti. Altınordu ve Corendon Airlines birlikteliği, Altınordu gençlerinin gerçek futbol sahnesi olan Avrupa'ya daha fazla çıkmasını sağlarken, Uluslararası U12 İzmir Cup gibi Avrupa'nın en büyük gençlik turnuvasını bir kademe daha ileriyle taşıyacak" değerlendirmesini yaptı.

Altınordu Futbol Kulübü Metin Oktay Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısı, gerçekleştirilen imza töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile birlikte sona erdi.

Bisiklet, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, korfbol, buz hokeyi, beyzbol ve buz pateni gibi pek çok spor branşına sponsorluk desteği veren Corendon Airlines'in, 2020 yılı boyunca Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.