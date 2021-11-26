Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Mutlu Biçer anısına yaptırılan kütüphane açıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçtiğimiz yıl korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Mutlu Biçer anısına, Biçer ailesi tarafından Sıdıka-Kelami Ortaokulu'nda yaptırılan z-kütüphane törenle açıldı.

Çeşme'de, kitap okuma tutkusu ile tanınan Mutlu Biçer'in anısını yaşatmak isteyen ailesi harekete geçti. Bu kapsamda Biçer ailesi, Sıdıka-Kelami Ortaokulu'nda Z-Kütüphane oluşturuldu. Kütüphanenin açılışında ise duygu dolu anlar yaşandı.

Açılışa; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Mutlu Biçer'in annesi Keziban Biçer, kardeşi Murat Biçer ve eşi Hatice Alkaya Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ile annesi ve babası anısına okulu yaptıran hayırsever Nuri Ertan katıldı.

"Adı bu kütüphanede yaşayacak"

Z-kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Mutlu Biçer'in adı okulumuzda, bu kütüphane ile birlikte yaşayacak. Çok güzel bir kütüphane oldu. Mutlu Biçer'in ruhu şad olsun diyorum. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hayırsever Nuri Ertan da bir konuşma yaparak, "Çok kişi bu aileyi tanımıyor. Afyon'dan gelen bir aile. Keziban Biçer'in eşi, devlet hastanesinde diş tedavisi olurken, kalp krizi geçirerek ölüyor. Bu büyük kadın, çocuklarını yetiştiriyor. O kadar asil bir aile ki, Mutlu Biçer vefat edince, anısını yaşatmak için bu kütüphaneyi yaptırıyorlar" diye konuştu.

"Yoğun bakımda ilk istediği gazete ve kitaptı"

Ağabeyi Mutlu Biçer adına yaptırdıkları z-kütüphane ile ilgili duygularını dile getiren kardeşi Murat Biçer, "1978 senesinde Çeşme'de doğan ağabeyim, 30 Nisan 2020 Cuma günü Covid-19'a yakalanması nedeniyle hastaneye gitti. Hemen yoğun bakıma alındı. Cumartesi günü ilk istediği gazete ve kitaptı. Okumayı, öğrenmeyi, öğrendiklerini paylaşmayı benimseyen, Atatürk'ü kendine örnek alan kişiliği ile yaşadı hep. İnsanlar onu anlamadı; ama o dünyada tek mutlu olduğu kitaplarıyla iyi anlaşırdı. Şimdi de o çok sevdiği kitaplarının bulunduğu kütüphanede, adı sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphaneye ilk giren anne Keziban Biçer, oğlunun adının yazılı olduğu ve fotoğrafının asılı olduğu bölüme giderek duygu dolu anlar yaşadı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, z-kütüphaneyi yaptıran Biçer ailesi adına anne Keziban Biçer'e plaket vererek, yaptırdıkları kütüphane için teşekkür etti.