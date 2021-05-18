Create In İzmir projesi EGİAD üyelerine anlatıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEU+KREA), girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üretmeyi amaçlayan ‘Create In İzmir' projesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından geçtiğimiz sene İzmir'e fon alarak büyük bir başarı yakalamıştı. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, İzmir'in gelişmesi için büyük önem taşıyor.

‘Create In İzmir' projesinin faaliyetleri, İzmir'in tanıtımı açısından gerçekleştirdiği çalışmaları ise Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleriyle paylaştı. Create in İzmir Projesi Koordinatörü ve İEU+KREA Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın'ın konuşmacı olduğu etkinlik iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü.

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği proje toplantısının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, IEU+KREA'nın; kültür, endüstri ve uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ekonomi araştırma ve uygulama merkezi olduğunu belirterek, merkez bünyesindeki Create In İzmir projesinin EGİAD olarak parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplumsal kalkınmanın bilgiye dayalı hale geldiği günümüz dünyasında, fikir ve faaliyetlerin büyük önem kazandığını dile getiren Yelkenbiçer, "Özellikle, eğitim programlarında yapılan düzenlemeler ışığında fikir üretmek ve bunları ticari hale getirecek destek mekanizmaları büyük önem arz etmekte. Bu bağlamda, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var ile üniversite öğrencilerine, Diamond Challenge projemiz adı altında da lise öğrencilerine ulaşmaya çalışarak EGİAD Melekleri markamızla biz de bu stratejiye katkı vermeye çalışıyoruz. Endüstriler, yetenek ve beceriye dayanan, toplumlarda zenginlik ve iş olanakları potansiyeli oluşturan, ekonomik büyümeyi hızlandırıcı sektörler olarak tanımlanmaktadır. Reklamcılık, mimarlık, sanat ve antika pazarları, el sanatları, tasarım, moda, film ve video, oyun sektörü, müzik, gösteri sanatları, yayıncılık, yazılım ve bilgisayar hizmetleri, televizyon ve radyo alanları bu endüstriler içinde yer almaktadır. Tüm dünya genelinde endüstrilere olan ilginin artmasının başlıca sebepleri, yüksek büyüme potansiyeline sahip olmaları, yenilik ve refah ile ilişkilendirilmiş olmaları, uluslararası ticarette rekabetçi avantaj sağlanmaları olarak özetlenebilir” dedi.

Güçlü bir ekonominin geleceği

EGİAD Başkanı, "Temel olarak firmalara yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi, kıt kaynakları daha iyi değerlendirmeyi, mevcut ürünleri yeni ihtiyaçlara göre değiştirmeyi, müşteri kitlesini ve pazar payını arttırmayı, rakipleri arasında fark edilebilir olmayı sağlamaktadır. Bu anlamda yatırım yapmak güçlü bir ekonominin de geleceği için önemli bir yapıtaşıdır. Günümüzde üniversiteler girişimcilik ve yenilikçilik endeksine göre sıralanmakta, gençleri piyasa koşullarına ve yeni bir iş kurmaya uygun olarak yetiştiren kurumlar öne çıkmakta, bireysel, ekonomik değere dönüştürmeyi teşvik eden AB projeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye ekonomisi 16 OECD ülkesinin ekonomisine kıyasla orta ve alt sıralarda yer aldığı, sadece oyun endüstri bakımından iyi sayılabilecek rakamlara sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında İZKA'nın, İZVAK'ın ve EGİAD'ımızın paydaş olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Create In İzmir projesinin şehrimiz ve ülkemiz için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Create In İzmir, Türkiye genelindeki 100'ü aşkın proje arasından seçildi"

Create In İzmir Projesi Koordinatörü ve İEU+KREA Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın ise yaptığı konuşmada, “Create In İzmir, Türkiye genelindeki 100'ü aşkın proje arasından seçildi. İzmir'in dünyadaki tanınırlığının artması, endüstriler için cazip hale getirilmesi ve stratejik faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat yakaladık” dedi.

Aydın, 2019'dan beri üzerinde çalıştıkları proje ile İzmir'in dünyaya nasıl lanse edebileceklerini değerlendirdiklerini aktararak, “Bu açıdan daha verimli çalışabileceğimiz bir süreçteyiz. Sektörlerin üretim sektörlerini nasıl dönüştüreceğini göreceğiz. Teknolojik, bilimsel, ekonomik, sanatsal, sosyo ekonomik alanlardaki bize nasıl daha fazla gelir getirecek boyutuna odaklanmaktayız. Dijital bir hub oluşturarak uluslararası yatırımları, nasıl İzmir'e çekebiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Örneğin; turizm alanında bu konuda önemli bir nokta olmayı amaçlıyoruz” dedi.