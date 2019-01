Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Görmez, seçim startını verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinden, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde ortak adayı gösterilen Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, seçim gezilerine uzak mahallelerden başladı. Başkan Görmez, Çakırbeyli, Bozköy ve Çapak, Yazıbaşı, Kuşçuburun ve Ayrancılar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, seçim çalışmalarını uzak mahallelerden başladı. Torbalı'nın mahallelerine birçok hizmette bulunan Başkan Görmez'e yoğun bir ilgi ile vardı. Çakırbeyli'den başlayarak Bozköy ve Çapak ile ziyaretlerine devam eden Başkan Görmez, vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimlerinde destek istedi. Başkan Görmez'den önce belediye hizmetlerinden mahrum kaldıklarını belirten vatandaşlar, 2019'da bir kez daha Adnan Yaşar Görmez'i destekleyeceklerini söyledi.

2014 yılından bu yana ilçe merkezi ve mahallelere birçok yatırım ve hizmette bulunduklarını belirten Başkan Görmez, "Biz göreve geldiğimizde imkanlarını kullanamayan bir belediyemiz, hizmetten mahrum kalmış 60 mahallemiz bulunuyordu. Şikayet etmedik, mazeret üretmedik, hükümetimizin de desteği ile hem şehir merkezimize hem de köylerimize hizmet ettik. 300'e yakın proje ürettik, onlarca eser kazandırdık. Gece-gündüz durmaksızın Torbalı'nın 40-50 yıl sonrasını da düşünerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün Torbalı'nın her bölgesinde en az bir eserimiz, bir projemiz var. Bu anlamda köylerimizi de kenara itmedik, kırsal kesimi de hizmet anlayışımızın merkezine koyduk. Torbalı'nın merkezinde ne varsa, en ücra köyünde de o olsun istiyoruz. Köylerimize her zaman sahip çıktık, her sorunları ile yakından ilgilendik" dedi.

Beş yıldır her kesime hitap eden bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini belirten Başkan Görmez, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar siyasi görüş ayrımı yapmaksızın kapımızı herkese açık tuttuk. Torbalı'ya ne hizmette bulunduysak sizlerin de desteği ile yaptık. Bu hizmetlerimize devam edebilmek için sizlerin önce duasına, sonra da desteğine talibiz." dedi.

Başkan Görmez; Çakırbeyli, Bozköy ve Çapak'ta vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi. Ziyaret ettiği mahallelerde büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılanan Görmez, buradan Yazıbaşı'ya geçerek taziye ziyaretinde bulundu. Kuşçuburun'da da bir taziye ziyareti gerçekleştiren Başkan Görmez, Ayrancılar'da da Barış Manço Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Burada kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görmez, yerel seçimde destek istedi.