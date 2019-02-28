İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhur İttifakı'nın Dikili adayı MHP'li Sema Akıncı oldu

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın’ın adaylığının düşürülmesinin ardından, MHP’nin yeni adayı Avukat Sema Akıncı oldu.

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesinin ardından, MHP'nin yeni adayı Avukat Sema Akıncı oldu.


Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığı, ertelenmiş bir cezası nedeniyle düşürülmüştü. Akın'ın son yaptığı itirazda reddedilince, MHP yeni başkan adayını açıkladı.


MHP İzmir İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Avukat Sema Akıncı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.