Cumhur İttifakı'nın Dikili adayı MHP'li Sema Akıncı oldu

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesinin ardından, MHP'nin yeni adayı Avukat Sema Akıncı oldu.

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığı, ertelenmiş bir cezası nedeniyle düşürülmüştü. Akın'ın son yaptığı itirazda reddedilince, MHP yeni başkan adayını açıkladı.

MHP İzmir İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Avukat Sema Akıncı oldu.