Cumhur İttifakı'nın MHP'li Çeşme adayı çekildi

İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan adayı MHP'li Sema Aydın, ailevi mazeretler sebebiyle adaylıktan çekilirken, genel merkeze 3 aday sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ocak'ta Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan MHP'li Sema Aydın adaylıktan ailevi sebeplerden dolayı çekildiğini açıkladı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu ifade ederek, “Tabiki bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Yeni bir aday belirlemek için şu anda genel merkeze 3 adayımızı sunduk. Muhtemelen önümüzdeki hafta yeni adayımızı açıklayacağız” dedi.

Şahin, ismi netleşecek olan Çeşme adayının MHP'li olacağının altını çizdi.