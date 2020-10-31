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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na gelerek incelemelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'na gelerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.

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