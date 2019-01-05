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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacağı toplantı için İzmir’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacağı toplantı için İzmir'e geldi.


Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan, karayoluyla Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası merhum Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli için düzenlenecek mevlide katılacak. Erdoğan daha sonra helikopter ile Manisa'da fabrika açılışını yapacak.

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