Cumhurbaşkanı Erdoğan, İZTO ve EBSO başkanları ile görüştü

Dün İzmir'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile görüştü. 30 Ekim depremi sonrasında İzmir Valiliğinin koordinasyonunda ve STK'ların işbirliğinde başlatılan “Birlikten İzmir Doğar Kampanyası” ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, İzmir'in sanayi, üretim ve istihdam konularına ilişkin görüşler, hizmet sektörünün normalleşme süreci ile ilgili beklentiler ve oda üyelerinin öncelikli talepleri ele alındı.

“Verimli bir görüşme”

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yoğun İzmir programı kapsamında bizlere zaman ayıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hizmet sektörü başta olmak üzere normalleşme sürecine geçiş ile ilgili görüşlerimiz ile birlikte sektörlerle ilgili taleplerimiz ve çözüm önerilerimizi sunduk” dedi.

“Zorluklar ve olası çözümler değerlendirildi”

Yoğun gündemine rağmen odalara da zaman ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile iş dünyasının görüşlerini ve beklentilerini paylaştığımız çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda İzmir özelinde sanayimizin karşılaştığı zorluklar ve olası çözümler de değerlendirildi” diye konuştu.

“Tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız”

Türkiye'nin mevcut potansiyeliyle önünün açık olduğu ve dünya ihracatından aldığı yüzde 1'lik payın artırılmasıyla ilgili görüşlerin istişare edildiği görüşmede, İzmir'in bu payın artırılmasında çok büyük etkisi olacağı belirtildi. Özgener ve Yorgancılar, bu konuda odalar olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.