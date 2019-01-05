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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli ailesinin mevlidine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası eski başbakan yardımcılarından merhum Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli'nin ölüm yıldönümü için mevlit okutuldu.


Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camii'nde ikindi namazını müteakip okunan mevlide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.


Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocukları sevdi. Erdoğan mevlidin ardından fabrika açılışlarına katılmak üzere Manisa'ya hareket etti.

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