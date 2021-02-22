Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmirlilerden büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem konutları temel atma töreninin ardından İzmirli vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde İzmir depreminin simgesi haline gelen Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu bölgede gerçekleştirdiği deprem konutları temel atma töreni ve Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışının ardından bölgedeki ‘Çorbacı İsmet Usta' isimli iş yerini ziyaret etti. İzmirlilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacı ziyaretinin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine tezahüratlarla karşılık veren vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki bakanlarla birlikte Göç Konferansı'na katılmak üzere alandan ayrıldı.