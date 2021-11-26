Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menemen'de yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Menemen ilçesinde katılacağı program öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki programları kapsamında Bayraklı ilçesinde deprem konutlarını teslim etmesinin ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılışını gerçekleştirmesinin ardından Menemen ilçesine geldi. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra engelli vatandaşlar için düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen programa katılmak için Tarihi Taşhan Çarşısı'na hareket etti. Erdoğan, programa gelirken yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşları otobüsten selamlayan Erdoğan, daha sonra Tarihi Taşhan Çarşısı'na giriş yaptı.