İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çıkartma hazırlayan şahıs adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafları bulunan stickerları tasarlayıp dağıttığı öne sürülen şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları bulunan stickerları tasarlayıp dağıttığı öne sürülen şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkartmaları tasarlayan ve dağıtan kişinin "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir A. olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Daire Başkanlığının yaptığı çalışmaların ardından Mahir A., İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.


Adliyedeki işlemler sonrası Mahir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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