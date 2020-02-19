Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir programı belli oldu

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat'ta İzmir'e geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat Cumartesi günü İzmir'e geliyor. Erdoğan programları kapsamında, saat 13.00'da Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan'ın açılışın ardından Kınık ve Bergama Belediyelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e önem verdiğini söyledi. Kırkpınar, "İzmir ve İzmirlilere ayrı bir muhabbet duyan Cumhurbaşkanımız İzmir için önemli ulaştırma yatırımlarından biri olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını gerçekleştirmek üzere ilimize teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 18 yıldan bu yana İzmir için çok önemli hizmetler yaptılar. Bu kapsamda yapılan yatırımlardan biri olan ve uzunluğu 82 km olan proje ile İzmir'i Çandarlı Limanı'na bağlamış olacağız. Proje, ülkemizin en büyük kapasiteli ve Avrupa'nın 4. büyük limanı olacak olan Çandarlı Limanı ile yine ülkemizin en büyük petrokimya tesislerinin bulunduğu Aliağa, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa-Horozgediği bölgesinde kurulu bulunan ağır sanayi tesisleri, Çiğli Atatürk Organize Bölgesi gibi önemli tesislerin ulaşımının tüm Anadolu'ya açılması yönünden önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“İzmir hak ettiği yatırımlara AK Parti ile kavuştu”

Ulaştırma yatırımlarının doğrudan veya dolaylı şekilde hayatın her alanına etki ettiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Kalkınmamızın, refah artışımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmemizin yolu, büyük oranda bu işlerden geçiyor. Hedeflerimiz büyük. 17 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometre, şu an 27 bin 288 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yakın zamanda 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı, 1300 kilometre olan yüksek hızlı tren ağımızı da 10 bin kilometreye çıkarmayı planlamaktadır. Biz hayal kurmuyoruz; çünkü bugüne kadar ne dediysek yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar TL yatırım yapmış ve Ege'nin incisi İzmir'imizde bu yatırımlardan hak ettiği payı almıştır” şeklinde konuştu.

Kırkpınar, açıklamasının sonunda tüm İzmirlileri cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleştirilecek olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılış programına davet etti.