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Cumhurbaşkanı onayladı: Bergama'ya serbest bölge

İzmir Bergama’nın serbest bölge için heyecanla beklediği karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

İzmir Bergama'nın serbest bölge için heyecanla beklediği karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.


Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Bergama'da kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2.4 milyon metrekare alanda kurulacak olan serbest bölgede 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.


Batı Anadolu Serbest Bölgesinin faaliyete başlamasıyla, Bergama'da ekonomik dengelerin değişeceğini, işsizliğin sorun olmaktan çıkacağını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız, ülkemizin ihracata açılan en önemli kapılarından birisi haline gelecek. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin” dedi.

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