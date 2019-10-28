Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Aliağa'da başladı

yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de törenlerle kutlanmaya başlandı. Aliağa'da iki gün sürecek olan kutlamaların birinci günü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törene Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, askeri erkân, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Atatürk anıtına çelenk sunumlarını gerçekleştirdi. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından Aliağa kabristanlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri burada dualar ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kutlamalar devam edecek

29 Ekim Salı günkü program ise saat 10.00'da Aliağa İlçe Kaymakamı Kazım Tekin'in makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayacak. Saat 10.30'da Aliağa Kaymakamı Tekin ile beraber Garnizon Komutanı Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanların bayramını kutlayacak. Öğrenciler cumhuriyet konulu anı ve şiirlerini okuyacak. 29 Ekim resmi tören programı Helvacı Ortaokulu Zeybek Ekibinin Halk Oyunları gösterisinin ardından gerçekleştirilecek olan tören geçişi ile sona erecek.

Cumhuriyet korteji

Öğrenci grupları ve Aliağa halkı cumhuriyet kortejinde bir araya gelecek. Kortej 29 Ekim Salı günü saat 09.30'da Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden başlayacak. Kortej yürüyüşü İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzargahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.