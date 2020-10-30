Cumhuriyet Bayramı'nda Sertab Erener rüzgarı

İzmir'de cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl kutlamalarının finalinde ünlü sanatçı Sertab Erener, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda unutulmaz bir konser verdi.

İzmir'de üç güne yayılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Valiliği ve İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği konser ile son buldu. Sanatçı Sertab Erener, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda unutulmaz bir konser verdi. Konserin başlangıcında kısa bir konuşma yaparak tüm İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "97 yıllık çınar olan cumhuriyetimiz 3yıl sonra 100 yılı devirecek ve yeni bir yüzyıl başlayacak. Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetimizi yeni yüzyılda demokrasi ile taçlandıracağız. Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak, baharlar gelecek" diye konuştu. İzmir'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Sertab Erener ise, "İnsanoğlunun zor günler geçirdiği bu süreçte yan yana olmak, birlikte müzik yapıyor olmak çok güzel. Bizi burada buluşturan cumhuriyeti; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yaşatacak. Yaşasın cumhuriyet" dedi.

Körfez'de lazer gösterisi

Konserine "Belki de dönerim" isimli şarkısıyla başlayan sanatçı, "Masal", "Zor Kadın", "Aşk", "Yalnızlık Senfonisi" gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Evlerinden Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak isteyen İzmirliler için konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Konser sonrasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına lazer gösterisi eşlik etti. Güzelbahçe'den yola çıkan Ahmet Piriştina vapuru Körfez'i cumhuriyet ışıklarıyla aydınlattı. Karantina, Göztepe, Konak, Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka'dan geçerek Bostanlı'ya ulaşan vapurdaki lazer gösterisi tüm Körfez'den izlendi.