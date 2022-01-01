Cumhuriyet Meydanı'nda 2022 coşkusu

İzmirliler 2022 yılını coşkuyla karşılarken, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğundu. Meydan tıklım tıklım dolarken, vatandaşlar yeni yılı doyasıya eğlenerek karşıladı.

Geçtiğimiz yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde karşılayan İzmirliler, bu yılbaşını sokaklarda ve meydanlarda kutladı. “İzmir'in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla yeni yıl coşkusunu organize eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık Cuma gecesi 4 ayrı noktada müzisyenleri ağırladı. Kentte coşkunun en çok yaşandığı yerlerden birisi de Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir polisi, herhangi bir sorun yaşanmaması için il genelinde sıkı önlemler alırken, saat 21.00'de başlayacak program öncesi Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri meydanı didik didik aradı. Vatandaşlar alana yapılan üst aramasının ardından alınırken, etkinlik saat 21.00'de “DJ Bey”in performansı; ardından da 22.30'da DJ Suat Ateşdağlı'nın sahnesiyle sürdü.

Yeni yıldan dilek: 'Korona virüsün bitmesi'

Müziğin ritmine kendisini kaptıran vatandaşlar doyasıya eğlenirken, etkinliğe katılan yediden yetmişe tüm vatandaşlar dans ederek coşkuya dahil oldu. 2022'yi Cumhuriyet Meydanı'nda karşılayan vatandaşlar, yeni yıldan korona virüsün bitmesini ve sağlık dolu bir yıl olmasını dilediklerini söyledi.

Etkinlik geri sayım sonrası 2022 yılına 'merhaba' denilmesinin ardından olaysız bir şekilde sona erdi.