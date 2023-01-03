Cüneyt Dumlupınar: "Herkes şampiyonluğun bilincinde"

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, devre arasına lider olarak girdi. Sarı-lacivertlilerin başarılı Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da takımının şampiyonluk durumunu değerlendirerek, "Bütün oyuncularımız maksimum gayretle çalışıyor. Hepsi şampiyonluğun ve nereye gitmek istediklerinin bilincinde" dedi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımının durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Dumlupınar, Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Play-off'tan değil, şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Eksik yönlerimizi tamamlamak için kampa girdik”

Artı ve eksik yönlerini gördüklerini söyleyen Dumlupınar, “Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını Ankaraspor'la oynadık ve 3-1 kazandık. Artlarımızın olduğu kadar eksilerimiz de var. Zaten eksik yönlerimizi tamamlamak için kampa girdik. Başarılı yaptığımız işlerinde üstüne koymaya çalışıyoruz. Kampımız çok verimli ve keyifli geçiyor. Bütün oyuncularımız maksimum gayretle çalışıyor ve hepsi şampiyonluğun ve nereye gitmek istediklerinin bilincinde. Ayaklarımız yere sağlam basıyor” ifadelerini kullandı.

“İkinci yarı çetin geçecek”

Devrenin ikinci yarısının zorlu geçeceğini açıklayan Dumlupınar, “İkinci yarının çok çetin geçeceğini biliyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzde oynayacağımız 2 hazırlık maçımız daha var. Onları tamamlayıp cumartesi günü İzmir'e döneceğiz. 1 günlük ara verip, pazartesi günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Ayın 14'ündünde de Karacabey Belediyespor maçıyla ikinci devrenin startını vereceğiz” dedi.

“Moraller üst düzeyde”

Moral ve motivasyon durularının iyi seviyede olduğunu aktaran Dumlupınar, “Morallerimiz üst düzeyde, ligi lider bitirdiğimizden dolayı enerjimiz ve motivasyonumuz çok iyi bir durumda. Yönetim, takım, personel ve taraftar olarak şampiyonluğa bir bütün olarak inanıyoruz. Play-off'tan çıkmak istemiyoruz, bunu sürekli olarak dile getiriyorum. Bucaspor 1928 olarak direkt olarak 1. Lig'e çıkmanın hayallerini kuruyoruz. İnşallah şampiyon olup bunu başaracağız” diye konuştu.