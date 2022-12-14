Cüneyt Dumlupınar: "Play-off'tan değil, şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyoruz "

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, “Ligin ikinci yarısına bomba gibi girmek istiyoruz ve play-off'tan değil, şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, takımın durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Zorlu maçları dış sahada oynadıklarını vurgulayan Dumlupınar, ligin ikinci yarısında doğrudan rakiplerini konuk edeceklerini ifade etti. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, " İkinci yarı tüm rakiplerimiz sahamıza geliyor. Tüm maçları kazanmak istiyoruz fakat doğrudan rakiplerimizle oynayacağımız bu maçları kazandığımız taktirde şampiyon olan taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.

“Zonguldak deplasmanında 60 dakika boyunca 10 kişi oynamamıza rağmen galibiyeti kaçırdık”

Zonguldak deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını dile getiren Dumlupınar, “Önceki süreçte üst üste 6 maçlık bir galibiyet serimiz vardı. Zonguldak deplasmanında 60 dakika boyunca 10 kişi oynamamıza rağmen galibiyeti kaçırdık. 1-0 öne geçtik fakat akabinde hemen gol yedik ve maç 1-1 berabere bitti. Onun dışında Van Spor FK maçında oynayan 11'le bizim son oynadığımız İskenderunspor maçında oynayan 11'imiz aynıydı. Van maçında talihsizlik yaşadık, iki kez kalemize geldiler ve 1-0 kaybettik. Oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Önde oynadığımızda ister istemez bu sonuçlar olabiliyor” diye konuştu.

“Zorlu maçları yani zirve takibinde bulunan takımlarla deplasmanda oynamış olduk”

Zorlu maçları deplasmanda oynadıklarına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “İskenderunspor'a karşı dış sahada kazandık ve şunu da bilmemiz lazım; zirve takibinde bulunan güçlü takımlarla deplasmanda oynamış olduk. Kocaelispor ve Karacabey'le deplasmanlarından 1'er puan almayı başardık. 1461 Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendik. Yine direkt olarak rakibimiz olan İskenderunspor'u da bu hafta dış sahada 2-1 mağlup ettik” açıklamasını yaptı.

“Şampiyonluk yolunda Kocaelispor'la diğer takımlardan ayrılmış gibiyiz”

Şampiyonluk yolunda Kocaelispor'la diğer takımlardan ayrıldıklarını belirten Cüneyt Dumlupınar, “Puan olarak şampiyonluk yolunda Kocaelispor'la diğer takımlardan ayrılmış gibiyiz. Yani şampiyonluğunu en güçlü adayıyız diye düşünüyorum. Devrenin son haftasında Diyarbekirspor'la oynayacağız, nasip olursa puanımızı 41 yapıp maşallah diyerek ikinci devrenin hazırlıklarına başlayacağız. İkinci yarıya bomba gibi girip play-off'tan değil, şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyoruz. İkinci yarı da tüm rakiplerimiz sahamıza geliyor. Tüm maçları kazanmak istiyoruz ama doğrudan rakiplerimizle oynayacağımız bu maçları kazandığımız takdirde biz ipi göğüslen taraf biz olacağız” cümlelerine yer verdi.