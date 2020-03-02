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CZN Burak'tan ay yıldızlı koreografiyle Mehmetçiğe selam

CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, 350 kişilik ekibiyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu, Mehmetçiğe asker selamı verdi.


Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan isimlerden CZN Burak ve 350 kişilik personel ekibi, ay yıldız koreografisi oluşturmak için saatlerce çalıştı. Fenomen Burak Özdemir, daha sonra ekibiyle birlikte ay yıldızlı koreografiyi oluşturarak asker selamı verdi. Üzerinde ay yıldızlı tişört bulunan CZN Burak ve ekibinin asker selamı verdiği bu video sosyal medyada paylaşıldı. Koreografi, oldukça beğeni topladı.

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