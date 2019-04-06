"Da Vinci" anısına çok özel bir sergi

Leonardo Da Vinci'nin 15 Nisan'daki doğum günü anısına Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan ve 12 ülkeden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan ve aynı zamanda "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan anısına çok özel ve çok renkli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 77 sanatçının eserleri, sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Dış mekan ve iç mekanda sergilenen eserler 11 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Sergide, Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle ve Serdar Yörük küratörlüğünde, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Mısır, Kore, Litvanya, İran ve Azerbaycanlı sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, seramik, tekstil, video ve enstalasyon eserlerinden oluşan 100 seçki yer alıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sergide İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Muğla, Uşak, Kastamonu, Afyon, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Antalya ve Bilecik gibi illerden sanatçıların eserlerine de yer veriliyor.

Bedri Baykam'ın önerisiydi

Nisan ayının 15. günü olarak kabul edilen Dünya Sanat günü, ülkemizde de 2012 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam (UPSD), International Associations of Art'ın (IAA - Uluslararası Sanat Derneği) 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katıldı. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum gününün “Dünya Sanat Günü” olarak kutlanmasını önerdi. Gelen öneri doğrultusunda oy çoğunluğuyla her yıl 15 Nisan tarihinin “World Art Day- Dünya Sanat Günü” olarak kutlanılması kararı alındı.