Dağcılar, Bozdağ'da buluştu

İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) üyesi 150 dağcı İzmir'in Ödemiş ilçe sınırlarındaki Bozdağ'da bu yıl 19. buluşmayı gerçekleştirdi.

Hafta sonu Alsancak'ta bir araya gelen dağcılar, öğlen saatlerinde Bozdağ'a ulaştılar. Bozdağ Mahallesi düğün salonunda düzenlenen düzenlenen programa Türkiye Dağcılık Federasyonu Asbaşkanı Ertuğrul Tugay, Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Siyami Çetin, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Yüksel de katıldı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programı, daha sonra konuşmalarla devam etti. İDADİK'te 25. yıl plaket takdiminin ardından “PEAK LENİN EKSPEDİSYONU 2019” sunumu yapıldı. Ertuğrul Tugay, çevrede yapılan dağcılık faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca Bozdağ'ın dağcılık sporu için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen dağcılar, Ödemişli dağcıların da katılımı ile İzmir Valiliğinin izin verdiği rotayı kullanarak 2 bin 150 metre rakımlı Bozdağ'a tırmandılar.