Dağcılardan, 2 bin rakımlı Bozdağ'a zorlu tırmanış

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir dağcılık kulübünü üyeleri, 2 bin rakımlı karlarla kaplı Bozdağ'a zorlu bir tırmanış yaptı. Tırmanış sırasında tecrübeli dağcılarda deneyimlerini paylaşırken, dağcılar, iniş bölümünde havanın soğuk ve rüzgarlı olması nedeniyle otobüslerle Ödemiş'e döndü.

Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık kulübü üyeleri, İzmir'den gelen dağcılarla birlikte Bozdağ'ın karla kaplı zirvelerine tırmandı. Tırmanışa Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen dağcılarda katıldı. Tırmanış sırasında tecrübeli dağcılar, deneyimlerini de paylaştı. 2 bin rakımlı Bozdağ'da havanın soğuk ve rüzgarlı olması nedeniyle tırmanış zirveye ulaşıldıktan sonra uzun tutulmadı.

Kulüp başkanı Mümtaz Saygı, yürüyüşün iniş bölümünde rüzgar ve soğuk nedeniyle minibüslerle Ödemiş'e dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Saygı şu bilgileri verdi:

"Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu uluslararası dağ günü kapsamında Bozdağ tırmanışı düzenledik. Türkiye'nin birçok yerinden ilçemize gelen dağcılar çadır kurdular. Kampta, 7 bin rakımlık dağ tırmanışı tecrübesi olan dağcı arkadaşların tecrübeleri aktarıldı. Sabah 06.00 saatlerinde de Bozdağ zirvesine doğru tırmanışa başladık. Saat 10.00 gibi 2 bin 150 rakımlı Bozdağ'ın zirvesine ulaştık. Zirvenin soğuk, sisli ve şiddetli rüzgarlı olmasından dolayı burada kısa mola verip dönüş yolculuğuna geçtik. Bozdağ zirve tırmanışını 105 dağcının arkadaşın katılımı ile gerçekleştirdik. Öte yandan bir grup arkadaşımız da Bozdağ tırmanışı yerine Gölcük gezisi yaptılar."