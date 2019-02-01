Dağdan kopan dev kaya parçası evin içinde girdi

İzmir'in Tire ilçesi dağdan kopan dev kaya parçası bir evine içine girdi, bu sırada evde yemek yiyen aile üyeleri ölümden döndü.

Çayırlı Mahallesi Yörükler kırsalında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tepeden kopan 2 ton ağırlığındaki dev kaya parçası, Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını kırarak yatak odalarının içinde girdi. Yemek yedikleri sırada neye uğradıklarını şaşırın aile üyeleri büyük şok yaşadı. Ölümden döndüklerini ifade eden Hasan Kayhan (45), “Evde, annem Fatma, kardeşlerim Mustafa ve Ahmet Kayhan ile birlikteydik. Şaşkınlığımız üzerimize attıktan sonra çamurdan kurtarabildiğimiz eşyalarımızı kurtardık. Evimizin hemen üzerinde bulunan tepede daha büyük bir kaya mevcut. O kayanında düşme tehlikesi bulunuyor. İncelemelerde bulunan yetkililer evi boşaltmamızı söylediler. Çok şükür ucuz atlattık” şeklinde konuştu.

Tire Arama Kurtarma Birimi Derneği ise olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Dev kaya parçasının yarın iş makineleri ile çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı.