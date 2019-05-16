Dağ'dan Özkanlar Pazar Yeri açıklaması: "Protokolü ivedilikle hazırlayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçtiğimiz yıl Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri ile ilgili, " Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacak ve hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereken yapılmış olacak" dedi.

2018 yılında Danıştay kararının ardından Bayraklı'da yer alan Özkanlar Pazar Yeri kapatılmıştı. Esnaflar yer sorunu yaşarken, pazar yerinin kara yollarına bağlı bir viyadük altına taşınmasıyla ilgili talepler dile getirilmişti.

Süreçle ilgili ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ açıklama yaptı. Dağ, açıklamasında, "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacak ve hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereken yapılmış olacak. Asli görevimiz, İzmir'in ve İzmirlilerin ihtiyacını karşılamak, eksiğini gidermektir" dedi.

"Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacak"

Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"Belediyelerin kendi aralarında uzlaşamamalarının ceremesini maalesef esnafımız çekti. Şimdi büyükşehirde AK Parti grubunun da desteğiyle konunun çözüme kavuşturulması için gereken adımın atılması kararlaştırıldı. Biz de İzmirlilerin vekaletini ve sorumluluğunu taşıyan bir milletvekili olarak üstümüze düşeni tabii ki yapmaya gayret ediyoruz. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacak ve hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereken yapılmış olacak. Asli görevimiz; İzmir'in ve İzmirlilerin ihtiyacını karşılamak, eksiğini gidermektir."