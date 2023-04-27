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Dağlık arazide ekili kenevir bitkileri ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağlık araziye ekili vaziyette 110 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dağlık araziye ekili vaziyette 110 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede dağlık arazide H.D. ve B.D. adlı kişilerin Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen çalışmaların ardından arazide yapılan çalışmada ayrı ayrı parsellerde boyları toplamda 10-30 cm arası olan 110 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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