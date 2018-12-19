Daha fazla ihracat için Alsancak Limanı'na yatırım müjdesi

Türkiye'nin en büyük ihraç limanlarından olan; ancak büyük tonajlı gemilerin yanaşamadığı İzmir Alsancak Limanı, ihracatçıların ihtiyacına cevap verecek altyapıya kavuşacağı belirtildi.

İzmir Alsancak Limanı'nda, ilk olarak büyük gemilerin yanaşabilmesi için dip taramasının yapılacağı, sonrasında ise rıhtımların ihtiyaca göre düzenleneceği ve liman alanında konteyner depolama alanlarının genişletileceği bildirildi.

İzmir Liman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Serdar Görür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Alsancak Limanı'nın ihracatçılar için çok önemli olduğunu, limanın uzun yıllar ihracatçılara hizmet edebilmesi için yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte gerçekleşen ziyarette EİB heyeti, İzmir Liman Müdürü Serdar Görür'den İzmir Limanı'nda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli İhracatçıların İzmir Limanı'nın önemini her fırsatta vurguladıklarını ve liman ile ilgili tüm konularda bugün ve geçmişte ellerinden gelen destekleri verdiklerini ifade etti. Eskinazi, limanın büyütülmesi, modernizasyonu ve Turist gemilerinin limana yanaşması gibi konuların Ege Bölgesi ticaret hayatı için önemli olduğunu söyledi.

İlk Etapta 425 bin metre küp taranacak

İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür, İzmir Alsancak Limanı'nın günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modernizasyonu konusundaki çalışmalar ile ilgili planların hazırlandığını vurguladı. Görür, "İlk etapta liman baseninde çalışmalar başlayacak. 425 bin metre küp tarama yapılacak. Rıhtımlarda bir sorunumuz yok. Bazı topuk noktalarında 10.5 metre olan sığlığı gidererek 12 metre derinliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri ve diğer tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinden memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Planlanan çalışmaların tarama faaliyetleri ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Görür, geri sahada modernizasyon ve otomasyon çalışmaları ile ilgili planlamalarını da paylaştı. Görür, "Tır giriş çıkışlarını sistemle bağlayarak liman içi trafiği rahatlatacağız, rıhtım operasyonumuzun desteksiz kalmaması için geri sahayı da modernize edeceğiz" diye konuştu.

Görür, turist gemilerinin yanaşması ile ilgili güvenlik kaygılarının yapılan güvenlik modernizasyon çalışmalarından sonra ortadan kalktığını belirtti. İzmir Limanı'nın iş yapma potansiyeline dikkat çeken Görür, limanın hinterlandının çok geniş olduğunu, hem ihracatçı hem de ithalatçılar için öneminin büyük olduğunu dile getirdi. Görür, gelirlerinin ise yüksek olduğunu ve 2018 hedeflerini tutturduklarını ifade etti.

Görür, "Bu nedenle çalışmalarımıza hızla başlayıp hızla tamamlamayı planlıyoruz. Planlanan ilk etap projenin 14 ayda tamamlanması ön görülüyor" diyerek sözlerini noktaladı.